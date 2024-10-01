Минкультуры РФ: присвоение звания народного артиста Мадянову не предусмотрено законом

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Посмертное присвоение звания народного артиста России актеру Роману Мадянову не предусмотрено законодательством, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

В ведомстве при этом отметили, что есть и другие механизмы увековечения памяти и почитания заслуг знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

К примеру, в стране устанавливают памятные знаки, памятники, мемориальные доски, барельефы, иные мемориальные сооружения и объекты, присваивают имена административно-территориальным единицам, улицам, площадям, объектам государственной и муниципальной собственности, связанным с жизнью и творчеством артиста.

Ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту РФ Владимиру Путину и к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой посмертно присвоить Мадянову звание народного артиста РФ.

Актер театра и кино Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября. Он скончался в возрасте 62 лет. 27 сентября его похоронили в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

До этого в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы состоялась церемония прощания с заслуженным артистом РФ. Отпевание и прощание прошли в храме без прессы.

В общей сложности Мадянов проработал в Московском театре имени Владимира Маяковского больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.