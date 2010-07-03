Park Live вернет деньги за билеты в связи с отменой выступления The Prodigy

Организаторы фестиваля Park Live, который пройдет в июле в Парке Горького, готовы вернуть деньги за билеты в связи с отменой выступления группы The Prodigy. Об этом сообщили на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Как напомнили организаторы Park Live, группа отменила все запланированные концерты, включая московский, после смерти вокалиста Кита Флинта. "Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени", – сказано в сообщении.

На странице фестиваля также отмечается, что сейчас организаторы решают, как продолжить Park Live в трехдневном формате. Гостей фестиваля пообещали оперативно информировать обо всех новостях.

Британский коллектив The Prodigy неоднократно выступал в России с концертами. В частности, шоу группы на Манежной площади в сентябре 1997 года собрало более 250 тысяч зрителей. А в этом году The Prodigy выбрали хедлайнером VII музыкального фестиваля Park Live.

Ранее сообщалось, что вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался на 50-м году жизни. Тело артиста обнаружили 4 марта в его доме в Данмоу в графстве Эссекс. В официальном аккаунте The Prodigy в Instagram уточнили, что Флинт покончил с собой.

По данным СМИ, исполнитель не выдержал разрыва с женой Маюми Каи. Именно она, как ранее говорил сам музыкант, всегда спасала его от тьмы. Также стало известно, что за 48 часов до смерти солист The Prodigy пробежал пятикилометровый кросс в британском городе Челмсфорд.