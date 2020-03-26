Столичные лаборатории проводят около 4 тыс анализов на коронавирус в сутки

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные лаборатории делают около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки.

Она подчеркнула, что через неделю специалисты будут осуществлять уже по 13 тысяч тестов на наличие COVID-19 в организме. Ранее регионы получили право на проведение таких анализов, хотя до этого тесты на коронавирус могли проводить лишь федеральные лаборатории.

"Мы уже запустили 9 городских лабораторий. На сегодняшний день мы проводим около 4 тысяч исследований в сутки в столичных лабораториях. В течение ближайшей неделю планируем увеличить мощности до 13 тысяч исследований в сутки", – рассказала Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ранее она рассказала, что столичные больницы будут получать по 200 тысяч рублей за каждого взрослого пациента, проходящего курс лечения от последствия заражения коронавирусом.

Кроме того, она напомнила, что с 26 марта вводится режим самоизоляции для пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями. Ракова выразила надежду, что люди старшего поколения перейдут на домашний режим, поскольку эта мера введена для обеспечения безопасности их состояния здоровья.

В России за все время медицинских наблюдений зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом. 182 из них приходятся на последние сутки. Кроме того, 25 марта стало известно о двух пожилых пациентах, скончавшихся в результате осложнений, вызванных инфицированием COVID-19.