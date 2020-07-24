Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные в столице ожидается потепление
В Москве столбики термометров будут варьироваться в диапазоне от 21 до 24 градусов тепла, сообщили в эфире телеканала Москва 24.
В субботу, 24 июля, температура воздуха составит плюс 21-23 градуса. Синоптики сообщают, что осадков в этот день в столице не ожидается.
В воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса. Сообщается, что данный показатель почти соответствует климатической норме.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что причиной теплой погоды в выходные в Москве станет южный ветер. Он будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Кроме того, такие климатические условия сохранятся и в начале следующей недели. 28 июля в Москве ожидается повышение температуры до отметки плюс 27 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что это лето в Москве рискует стать самым дождливым за всю историю городских метеонаблюдений. Так, по его словам, в июле уже выпала месячная норма осадков. Кроме того, в июне суммарное количество осадков составило 210-215% от нормы.
Осенью же, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в Москве ожидается теплая погода. Количество осадков не должно превысить климатическую норму для данного сезона.
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