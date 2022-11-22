Фасады дома на проспекте Вернадского оформят фактурой белого и коричневого цветов

Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Фасады дома, который построят на проспекте Вернадского по программе реновации, оформят фактурными материалами белого и коричневого цветов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

"Для отделки жилого комплекса на проспекте Вернадского используют бетонную плитку "под кирпич" натурального оттенка, а также фиброцементные плиты белого цвета", – цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Фактурный рельеф фасадов будет выполнен с применением декоративных и выпуклых элементов.

Жилой комплекс на проспекте Вернадского будет состоять из четырех подъездов, в каждом из которых будет от трех до 11 этажей. Благодаря Г-образным корпусам будет образована внутридворовая территория.

Общая площадь застройки составит 43,5 тысячи квадратных метров. В проекте строительства предусмотрено обустройство парковки на 153 машино-места.

До этого сообщалось, что в Москве по программе реновации проектируют 229 жилых домов. В них смогут заселиться порядка 150 тысяч москвичей.

В настоящее время в столице запланировано строительство домов, в том числе на Профсоюзной и Севанской улицах. В них расположатся 240 и 234 квартиры соответственно.

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