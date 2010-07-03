Финансирование здравоохранения увеличено в проекте бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Финансирование в области здравоохранения по проекту бюджета Москвы на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов значительно увеличат. Об этом рассказал директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, завкафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.
Рост составит 30%, передает Агентство "Москва". Эксперт добавил, что двукратное увеличение затронет финансирование строительства новых медучреждений, закупки медоборудования, лекарств для льготников.
По словам Шишкина, впервые будет финансироваться лекарственное обеспечение граждан, перенесших операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В федеральном бюджете такое финансирование сейчас не предусмотрено.
"Это все в конечном итоге будет способствовать сокращению смертности и, безусловно, улучшению здоровья москвичей", – заключил специалист.
В Мосгордуме рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". По прогнозу, доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.
В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.
Расходы Москвы на соцподдержку в 2020-м планируют увеличить на 18,4%. Более 15 миллиардов дополнительно выделят на проведение химиотерапии. Это позволит полностью обеспечить данной помощью всех больных, страдающих шестью основными видами онкологии.
Основным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием. На эти цели закладывают 50 миллиардов рублей.
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