Столичная компания вдвое нарастит объемы переработки тетрапаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московское предприятие ProEcoPen вдвое нарастит объемы используемого вторсырья – коробок тетрапак – для создания канцелярских изделий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, до конца года компания планирует переработать 700 тысяч таких упаковок и изготовить из полученного материала ручки и блокноты.

Он уточнил, что по итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки почти до 16 тонн.

Ранее сообщалось, что столичная компания "Вторалюминпродукт" в течение первых девяти месяцев 2022 утилизировала свыше 3,3 тысячи старых машин, в том числе более 800 грузовых автомобилей и автобусов. Производственные мощности предприятия позволяют ежемесячно перерабатывать до 5 тысяч автомобилей.

Отмечалось, что в этом году "Вторалюминпродукт" стал партнером столичного сервиса "Вывоз ненужных вещей", с помощью которого горожане могут бесплатно утилизировать неисправную крупногабаритную технику и автомобили, а также металлические предметы.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00.

Позднее сервис усовершенствовали, добавив виртуальную витрину предметов и бытовой техники.

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