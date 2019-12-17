Путеводитель по фестивалю "Путешествие в Рождество" запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Картографический сервис MAPS.ME совместно с On Vacation Media подготовили путеводитель по фестивалю "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На карте горожане могут найти главные фестивальные площадки и полноценный пешеходный маршрут по центру города. Каждая точка имеет описание и изображение. Для пользователей карт маршрут бесплатный.

Путеводитель был подготовлен Оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и On Vacation Media в рамках продвижения туристических возможностей Москвы и городских событий для туристов и жителей столицы.

Рождественский маршрут доступен на русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, польском и нидерландском языках.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес. На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

