Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:53

Путеводитель по фестивалю "Путешествие в Рождество" запустили в столице

город фестивали Путешествие в Рождество-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Картографический сервис MAPS.ME совместно с On Vacation Media подготовили путеводитель по фестивалю "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На карте горожане могут найти главные фестивальные площадки и полноценный пешеходный маршрут по центру города. Каждая точка имеет описание и изображение. Для пользователей карт маршрут бесплатный.

Путеводитель был подготовлен Оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и On Vacation Media в рамках продвижения туристических возможностей Москвы и городских событий для туристов и жителей столицы.

Рождественский маршрут доступен на русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, польском и нидерландском языках.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес. На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" за выходные посетили сотни тысяч человек

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика