Каршеринг "Яндекс.Драйв" временно приостановит работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС. Это связано с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области.

С 29 марта в стране перестал работать карпулинговый сервис Blablacar. Власти города объяснили такую меру тем, что отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность заражения инфекцией.

Сергей Собянин объявил о приостановке работы каршеринга с 13 по 19 апреля. По словам мэра, спрос на эту услугу упал на 60%. Он обратил внимание, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

Глава столицы сообщил, что в указанный период работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Приостанавливаются стройки и ремонт. Исключением – строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Кроме того, в это время прекращается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых этот вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате рано, считает мэр.

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. Есть три варианта их получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях. Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения.