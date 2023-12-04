Столичные системы жизнеобеспечения работали штатно во время снегопада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Городские системы жизнеобеспечения работали штатно во время снегопада в Москве, отметил заммэра Петр Бирюков. Он рассказал, что на фоне непогоды коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

"В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", – уточнил Бирюков.

По его словам, аварийные бригады осуществляют дежурство в круглосуточном режиме. Сейчас сотрудники городского хозяйства продолжают расчищать дороги, тротуары, дворы, остановочные пункты, подходы к станциям метро и МЦК, а также к объектам соцсферы, добавил заммэра.

Он обратил внимание, что для скорейшего устранения последствий сильного снегопада используют роторную и другую специальную технику. К работе также привлекают дворников и бригады ручной уборки, а также средства малой механизации.

На фоне неблагоприятных погодных условий горожан просят быть внимательными, а автомобилистов – не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 декабря свыше 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц спецтехники ликвидировали последствия аномального снегопада в столице.

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают уборку улиц. В частности, коммунальщики циклично проводят подметание дорог и пешеходных зон при помощи механизированной техники. Затем проводится антигололедная обработка.

В свою очередь, дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве достигла 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.



Свыше 135 тыс человек вышли на расчистку улиц в Москве