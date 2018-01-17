Пользователи Сети научились моментально выключать iPhone на расстоянии

17 января, 13:40
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Уязвимость в системах iOS и macOS выявил пользователь Twitter. Она позволяет моментально выключить гаджет от Apple на расстоянии.
Как сообщает "Мир 24", стоит пользователю Сети пройти по определенной ссылке, и его iPhone или MacBook перестает работать. Чтобы вновь включить устройство, потребуется перезагрузка.
Уточняется, что открытие таких ссылок само по себе не опасно для гаджетов, поэтому в Apple устранение подобного рода уязвимостей не считают превоочередной задачей.
Самих же пользователей гораздо сильнее возмущает намеренное замедление работы устаревших iPhone, так как разработчики не поставили их об этом в известность.
Ранее СМИ сообщили о намерении российских пользователей подать иски к компании Apple из-за искусственного замедления работы iPhone. В декабре прошлого года Apple подтвердила, что замедляет работу старых моделей смартфонов, объяснив это стремлением сберечь заряд батарей и тем самым избежать внезапных отключений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: