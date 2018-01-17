Пользователи Сети научились моментально выключать iPhone на расстоянии

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Уязвимость в системах iOS и macOS выявил пользователь Twitter. Она позволяет моментально выключить гаджет от Apple на расстоянии.

Как сообщает "Мир 24", стоит пользователю Сети пройти по определенной ссылке, и его iPhone или MacBook перестает работать. Чтобы вновь включить устройство, потребуется перезагрузка.

Уточняется, что открытие таких ссылок само по себе не опасно для гаджетов, поэтому в Apple устранение подобного рода уязвимостей не считают превоочередной задачей.

Самих же пользователей гораздо сильнее возмущает намеренное замедление работы устаревших iPhone, так как разработчики не поставили их об этом в известность.

Ранее СМИ сообщили о намерении российских пользователей подать иски к компании Apple из-за искусственного замедления работы iPhone. В декабре прошлого года Apple подтвердила, что замедляет работу старых моделей смартфонов, объяснив это стремлением сберечь заряд батарей и тем самым избежать внезапных отключений.