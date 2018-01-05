Apple выявила уязвимости в iPhone и iMac

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Корпорация Apple предупредила пользователей об обнаруженных угрозах безопасности под названиями Meltdown и Spectre. Им подвержены все модели iMac и мобильные устройства.

"Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы", - говорится в сообщении на сайте компании. Там уточняется, что вирусы, которые используют подобные уязвимости еще не найдены. Отдельно отмечается, что Meltdown не подвержены часы Apple Watch.

Представители корпорации напомнили пользователям о необходимости скачивать программное обеспечение только с надежных источников. Угрозу несут любые зараженные программы. От одной из угроз – Meltdown – на iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2 уже выпущены защитные обновления операционных систем. Вскоре появится защита от Spectre для интернет-браузера Safari.

Ранее сообщалось, что в современных процессорах Intel, ARM и AMD нашли критическую уязвимость. Предполагается, что программы могут получать доступ к зашифрованным данным ядра компьютера. Исправить проблему могут только разработчики операционных систем.