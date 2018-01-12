Сотрудников Apple в ФБР назвали "злыми гениями"

12 января, 20:05
Фото: ТАСС/Zuma/Li Muzi
В ФБР корпорацию Apple раскритиковали за чересчур сложную систему шифрования iPhone, назвав сотрудников компании "придурками" и "злыми гениями".
Такое заявление на международной конференции по кибербезопасности сделал эксперт-криминалист Стивен Флэтли. Он отметил, что гаджеты Apple имеют столь продвинутую систему защиты от взлома, что затрудняет работу спецслужб.
По данным ФБР, пишет РИА Новости, из-за усложнившейся системы шифрования на взламывание смартфонов теперь требуется гораздо больше времени, чем раньше. Как уточнил Флэтли, прежде спецслужбы США тратили около двух дней, чтобы вскрыть систему защиты данных пользователя, однако, сейчас на получение доступа к данным уходит в среднем два месяца. Кроме того, на попытку подбора пароля отныне также стало необходимо больше времени: от 45 паролей в секунду до одного пароля в 18 секунд.
"Apple довольно хороша в роли злого гения", – подчеркнул судебный эксперт.
Он привел Apple в пример израильскую компанию Cellebrite, которая передает спецслужбам инструменты для взлома систем шифрования.
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