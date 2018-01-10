Apple намерена защитить детей от "смартфонозависимости"

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Компания Apple решила защитить детей от "смартфонозависимости". Для этого в корпорации согласились ввести функцию родительского контроля.

С помощью нововведения, встроенного в iOS, родители смогут следить, как долго ребенок пользуется iPhone. У них появится возможность ограничить доступ к смартфону в случае необходимости, передает "Газета.ру".

В Apple пояснили, что серьезно относятся к проблеме зависимости детей от гаджетов и в связи с этим готовы помочь бороться с ней. Отмечается, что на принятие решения повлияли инвесторы.

Когда новая функция появится в продуктах компании, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что прокуратура во Франции инициировала расследование относительно намеренного устаревания предыдущих моделей iPhone.