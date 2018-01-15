Первые иски к Apple из-за iPhone подадут в России в начале недели – СМИ

15 января, 11:54
Фото: ТАСС/Zuma/ТАСС/Li Muzi
Первые иски в России об искусственном замедлении работы iPhone к Apple подадут в начале этой недели, сообщает "Коммерсантъ".
В декабре корпорация подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов. В Apple объяснили это тем, что установленные в смартфонах литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии не хватает, в частности, при использовании iPhone в холодную погоду.
Apple внесла изменения в операционную систему iOS, чтобы избежать внезапных отключений. В результате при нехватке ресурсов замедляется выполнение определенных задач. Против компании уже подали многочисленные иски в разных странах мира.
"У нас есть первый пул истцов – около десяти человек, – в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен", – цитирует "Коммерсантъ" управляющего партнера юридической компании NFL Group Максима Карпова. NLF Group и Lex Borealis представляют интересы владельцев iPhone.
Сумма исков в общем может достигнуть несколько десятков миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: