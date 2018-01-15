Первые иски к Apple из-за iPhone подадут в России в начале недели – СМИ

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Первые иски в России об искусственном замедлении работы iPhone к Apple подадут в начале этой недели, сообщает "Коммерсантъ".

В декабре корпорация подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов. В Apple объяснили это тем, что установленные в смартфонах литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии не хватает, в частности, при использовании iPhone в холодную погоду.

Apple внесла изменения в операционную систему iOS, чтобы избежать внезапных отключений. В результате при нехватке ресурсов замедляется выполнение определенных задач. Против компании уже подали многочисленные иски в разных странах мира.

"У нас есть первый пул истцов – около десяти человек, – в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен", – цитирует "Коммерсантъ" управляющего партнера юридической компании NFL Group Максима Карпова. NLF Group и Lex Borealis представляют интересы владельцев iPhone.

Сумма исков в общем может достигнуть несколько десятков миллионов рублей.