Прокуратура Франции завела дело против Apple

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Парижская прокуратура инициировала расследование касательно намеренного устаревания предыдущих моделей iPhone. Дело будет вести специальный надзорный орган – Генеральный директорат по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством.

Предположительно, расследование продлится несколько месяцев. Затем дело или закроют, или передадут в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает "Газета.ру".

Ранее Apple пришлось извиниться за скрытие информации о понижении производительности процессоров iPhone.