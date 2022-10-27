Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ со стороны зарубежных инвесторов

Фото: Агентство "Москва"

Активы российских компаний, несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, продолжают привлекать инвесторов из других стран. Об этом заявил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на внешние санкции, активы отечественных компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов и для тех, кто готов к честному и конструктивному сотрудничеству. Россия к этому всегда открыта", – цитирует премьера ТАСС.

Также председатель правительства обратил внимание на то, что Россия имеет одну из самых надежных в мире энергосистем. Благодаря ей, по словам Мишустина, удается открывать конкурентоспособные возможности для промышленности.

"У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов", – указал премьер.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал о перспективах экономики РФ. По словам эксперта, они предполагают борьбу, преодоление сложностей и решение задач.

Он также напомнил, что весной было непонятно, как будет развиваться мировая и российская экономика. Однако на сегодняшний день понятно, что отечественная экономика выстояла. Специалист добавил, что самый сложный этап был пройден весной и летом.

Экономическая ситуация в стране обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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