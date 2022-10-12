В Кремле прокомментировали желание G7 передать Киеву российские активы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Желание "Большой семерки" предоставить украинской стороне российские активы являются "чистым бандитизмом", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, такие решения полностью противоречат установленным нормам международного права.

"Это просто чистый международный бандитизм", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Политик также выразил сожаление, что подобные идеи попадают в повестку международных обсуждений.

Ранее страны G7 в общем заявлении подтвердили, что у них есть планы на изучение способов использования активов РФ, которые они хотят пустить на восстановление Украины. "Большая семерка" считает, что украинская сторона пережила огромные зверства в результате агрессии со стороны РФ.

Помимо прочего, Песков заявил, что тезис генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в столкновении с Украиной приравнивается к поражению Альянса, можно обозначить как официальное признание, что этот политический блок воюет на украинской стороне.

Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

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