Во Всемирном банке заявили, что Киев получит транш на сумму 500 млн долларов до ноября

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Украина получит новый транш финансовой помощи от международных партнеров на сумму 530 миллионов долларов до конца октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Он добавил, что Киев уже получил 11 миллиардов долларов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки. WP отмечает, что Зеленский неоднократно публично обращался к США и другим странам Запада с просьбой выделить дополнительное вооружение Украине, несмотря на большие объемы поставок военной помощи от Байдена и конгресса, которые были отправлены ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

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