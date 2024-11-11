Стоимость биткоина впервые в истории превысила 84 тысячи долларов

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум 11 ноября в 18:36 по московскому времени ценой 84 034 доллара, следует из данных площадки Binance.

Однако уже в 18:40 криптовалюта на бирже оценивалась в 83 868 долларов, прибавив 5,21%.

Ранее стоимость биткоина впервые в истории преодолела порог в 83 тысячи долларов. Так, 11 ноября к 18:17 по Москве криптовалюта подорожала на 4,39% – до 83 013 долларов. К 18:21 биткоин уже находился на уровне 83 190 долларов, прибавив 4,44%.

При этом в 13:08 стоимость составляла 82 056 долларов. К 13:15 рост ускорился, и цена оказалась на уровне 82 081 доллара, прибавив еще 3,5%.

Рост цены биткоина может быть обусловлен предполагаемыми действиями в отношении криптовалют избранного президента США Дональда Трампа. Эксперт Юрий Припачкин прогнозирует, что в ближайшем будущем стоимость криптовалюты может достичь отметки в 100 тысяч долларов и даже превысить ее.