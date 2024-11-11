Стоимость биткоина впервые превысила 83 тысячи долларов

Фото: depositphotos/ulchik74

Стоимость биткоина превысила 83 тысячи долларов, обновив тем самым исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Так, к 18:17 по Москве криптовалюта подорожала на 4,39% – до 83 013 долларов. К 18:21 биткоин уже находился на уровне 83 190 долларов, прибавив 4,44%.

При этом в 13:08 стоимость составляла 82 056 долларов. К 13:15 рост ускорился, и цена оказалась на уровне 82 081 доллара, прибавив еще 3,5%.

Рост стоимости биткоина может быть связан с ожидаемой политикой в области криптовалют избранного президента США Дональда Трампа, считает эксперт Юрий Припачкин. По его прогнозам, в скором времени можно будет наблюдать достижение стоимости в 100 тысяч долларов и выше.

