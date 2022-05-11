Власти Финляндии запретили платежи Faberlic

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Власти Финляндии запретили платежи, связанные с российской косметической компанией Faberlic, сообщает News.ru.

По данным управление по взысканию долгов, также арестованы средства организации, которые ранее хранились на финском банковском счете. Как следствие, Faberlic не может оплатить счета четырем финским организациям.

Основателем косметической компании Faberlic является Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди" и депутат Госдумы. В качестве последнего он подпал под санкции Евросоюза.

10 мая стало известно, что санкции против России расширили в Новой Зеландии. Под ограничительные меры подпали официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и другие физлица и организации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.