NI объяснил невозможность для Турции разорвать отношения с Россией

Фото: depositphotos/Alexis84

Турция зависит от РФ в торговле, газе и строительстве атомной электростанции, поэтому она не может отказаться от нее, написал в журнале National Interest обозреватель Роберт Эллис.

Он выразил мнение, что Анкара не станет жертвовать отношениями с Москвой в пользу НАТО по вопросу специальной операции на Украине. Также, по словам Эллиса, Турция надеется на рекордный туристический сезон, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян 1,5 миллиона мест.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону текущую ситуацию на Украине. Они проговорили и гуманитарные вопросы. В министерстве подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

