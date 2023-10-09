Отгрузки дизельного топлива начались в портах Приморска и Новороссийска

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Дизельное топливо начали отгружать в портах Приморска и Новороссийска. Об этом рассказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске", – передает РИА Новости его слова.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

6 октября в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что ограничения на экспорт бензина и отправку за границу дизельного топлива по железнодорожным путям еще сохраняются.



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