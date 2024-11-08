В ЦБ заявили, что повышение ключевой ставки с 28 октября способствует поддержке рубля

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Повышение ключевой ставки с 28 октября до 21% окажет сдерживающее влияние на импорт, что поспособствует поддержке рубля, следует из доклада ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в прошлом месяце увеличились на 21% в сравнении с сентябрем и составили 10,3 миллиарда долларов. При этом, подчеркивается в документе, физлица в октябре продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку.

Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали валюту на 55,9 миллиарда рублей. Однако российская валюта все равно продолжила слабеть из-за восстановления объемов импорта при стабильном уровне экспорта в октябре. Например, на 11 октября официальный курс юаня к рублю достиг максимального за последний год значения – 13,69 рубля, а с начала месяца рубль ослаб на 3,6%.

Вместе с тем повышение ключевой ставки в 2025 году может спровоцировать банкротство более 200 торговых центров из-за проблем с погашением кредитов и обслуживанием долгов.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, сделанный в июле. По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

Тем не менее в регуляторе допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре.