Экономист Ракша: максимальная доходность банков РФ может вырасти до 25%

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Экспертное сообщество допустило повышение доходности по вкладам в российских банках до 30%, однако экономист Денис Ракша исключил подобное повышение, заявив, что это слишком нереалистичный показатель.

"Как говорил Станиславский: "Не верю ". Может быть, когда-нибудь, при каких-то условиях она и может дорасти до 30%, но только не сейчас, не перед Новым годом", – отметил специалист в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, в декабре ставка ЦБ может повыситься максимум на 1% и составить 22%. Из-за чего соответствующий рост будет наблюдаться и в банках. При этом Ракша выразил сомнение и по поводу повышения до 25%.

"Все эти 23% нынешние и 25% возможные – это же фикция, нереальная ставка. Это "замануха" такая, чтобы вы принесли деньги. Реально вы получаете вот эту среднюю ставку – чуть больше 20%", – высказался экономист.

Таким образом, максимальная доходность банков РФ может вырасти до 25%, причем, как подчеркнул эксперт, эти "акции" будут исключительно в рекламных целях.

Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых 25 октября. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

В регуляторе также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.