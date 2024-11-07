Глава РСПП Шохин: бизнес откладывает инвестпроекты из-за высокой ключевой ставки

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Многие компании откладывают запуск инвестиционных проектов из-за высокой ключевой ставки Центробанка, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе Русского экономического форума (РЭФ).

По словам главы РСПП, многие представители бизнеса планируют запуск проектов после 2025 года. Это связано с обещанием ЦБ о снижении ключевой ставки со второй половины следующего года.

"Согласно нашим опросам, более половины членов РСПП планируют в течение ближайших трех лет реализацию инвестиционных проектов, которые прежде всего относятся к технологическому суверенитету и направлены на выпуск инновационной продукции, рост производительности труда", – приводит ТАСС слова Шохина.

Сейчас все большее количество компаний в России отмечают снижение доступности финансирования, подчеркнул Шохин, добавив, что производительность труда, импортозамещение и прочее требуют инвестиций. В связи с этим он призвал вернуться к ряду мер поддержки бизнеса.

"Среди них – льготные кредиты по фиксированным ставкам на оборотку. Иначе мы столкнемся с технологическим отставанием, с проблемами банкротства и так далее", – пояснил глава РСПП.

Как, в свою очередь, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, основным источником инвестиций являются собственные средства компаний. В нынешних условиях снижение ключевой ставки не сделает кредит для бизнеса доступным, считает он.

Ранее Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

Между тем в регуляторе допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре.