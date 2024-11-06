ЦБ РФ: повышение ключевой ставки до 22% приведет к росту волатильности на финансовом рынке

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Резкое повышение ключевой ставки на 300 базисных пунктов (до 22% годовых) могло бы вызвать волатильность на финансовых рынках, отмечается в обзоре обсуждении ключевой ставки Центрального банка России.

В связи с этим регулятор предпочел сделать шаг меньшего размера и на заседании в октябре поднял ставку до 21% годовых. ЦБ отметил, что участники обсуждения, которые говорили о повышении ставки на 300 пунктов, допускали, что это поможет в более короткие сроки снизить инфляцию.

В то же время те, кто говорил о повышении на 100 пунктов (до 20%), указывали, что таким образом последствия ужесточения денежно-кредитных условий будут продолжать усиливаться при формировании корректных ожиданий участников рынка по будущей политике.

После тщательного анализа всех факторов участники дискуссии пришли к выводу, что наиболее целесообразным решением будет увеличение ключевой ставки на 200 базисных пунктов.

В сочетании с прогнозируемым значительным ростом ключевой ставки в базовом сценарии повышение на 200 базисных пунктов обеспечит необходимый уровень ужесточения денежно-кредитной политики для возобновления процесса снижения инфляции и инфляционных ожиданий, как сообщается в заявлении Банка России.

Однако на предстоящем заседании совета директоров Центрального банка повышение ключевой ставки не является решенным вопросом, но вероятность этого события очень высока, отметил регулятор.

Ранее ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых 25 октября. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

В регуляторе также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.