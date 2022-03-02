Политолог спрогнозировал скорое возобновление работы Apple Pay в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объяснил, что сервис оплаты Apple Pay со временем вернется в Россию. Об этом сообщает Life.ru.
По мнению эксперта, Россия является большим и важным рынком для корпорации Apple, поэтому отказ от работы в стране в первую очередь является способом оказания психологического давления.
"В этом смысле я убежден, что после того, как все задачи в рамках специальной операции будут разрешены, произойдет достаточно быстрый откат. Потому что капитал не может отказаться от прибыли", – заявил Данюк.
Само решение по отказу от работы Apple Pay на территории России политолог назвал абсолютно предсказуемым, поскольку корпорации "строго и дисциплинированно исполняют волю американского государства".
Сложившуюся ситуацию Никита Данюк оценил как возможность для роста отечественных производителей и подчеркнул, что не разделяет "апокалиптических настроений".
Ранее стало известно, что в России ограничили использование системы платежей Apple Pay. В компании также временно приостановили продажу своей техники в РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве
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