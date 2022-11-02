Юрист оценила планы Тинькова отозвать свой бренд у "Тинькофф Банка"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Олегу Тинькову вряд ли удастся отозвать бренд "Тинькофф" из одноименного банка, которым он когда-то владел. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучила руководитель московского офиса компании CPO Group Лариса Науменко.

По ее словам, в урегулировании этого вопроса большое значение будут играть документы, поскольку среди владельцев бренда есть иностранные компании. В то же время, как утверждает юрист, заявления самого банка позволяют сделать вывод о том, что Тиньков не сможет отсудить свой бренд.

"Банк наверняка подстраховался на такой случай. Также есть основания полагать, что как минимум имеется лицензия на право использования этого наименования", – пояснила свою позицию Науменко.

Она полагает, что заявления бывшего владельца банка являются не чем иным, как пиар-акцией. При этом, даже если Тинькову удастся отсудить бренд, использовать его в России он вряд ли сможет, поскольку клиенты предпочтут остаться с банком, который они знают много лет.

В понедельник, 31 октября, экс-владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства. Комментируя эту новость, сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что акционерам банка теперь следует переименовать структуру.

1 ноября предприниматель сообщил, что начал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из кредитной организации. Тем не менее в самом банке подчеркнули, что все права на бренд принадлежат непосредственно самой компании.



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