Адвокат оценил последствия отказа от российского гражданства для Олега Тинькова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

После отказа серийного предпринимателя, экс-владельца "Тинькофф Банка" Олега Тинькова от российского гражданства, скорее всего, пройдет более тщательная проверка его работы на территории России, поделился адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

По его словам, если заявление бизнесмена будет одобрено, его ждет сильное повышение налоговой ставки. Юрист отметил, что процедура отказа от гражданства РФ не самая простая. Эксперт подчеркнул, что в теории государство может не принять заявку и оставить за собой право решать самостоятельно.

"Гражданин может только выразить соответствующее желание, а государство может его не удовлетворить", – отметил Карабанов в беседе с "Лентой.ру".

При этом, поделился эксперт, человек вправе лично принять решение, гражданином какого государства он хочет стать. Обычно для этого достаточно лишь заявления.

"С другой стороны, мы видим огромное количество и обратных прецедентов, когда человека в принудительном порядке лишают гражданства через подачу в прокуратуру иска о том, что получено оно было незаконно", – прокомментировал Карабанов.

31 октября Тиньков в своей социальной сети выложил фотографию справки о выходе из российского гражданства. Документ датировался 26 октября. Сейчас данного снимка на странице предпринимателя нет.



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