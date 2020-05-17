Четыре рейса с российскими военными запланированы на воскресенье из Сербии

11:04
Фото: ТАСС/Павел Бушуев
Четыре рейса с российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, запланированы на воскресенье из Сербии. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
В Россию военнослужащих доставят самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. В стране у военных измерят температуру и проведут тесты на коронавирус, после чего пройдет торжественная встреча с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
"17 мая планируется совершить четыре самолеторейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники", – говорится в сообщении.
Накануне из Сербии вылетели в Россию три самолета с 40 военными и 4 единицами спецтехники на борту.
Первые самолеты с оборудованием и специалистами вылетели из РФ в Сербию 3 апреля. Авиационная группировка была создана министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина. Это связано с официальной просьбой Сербии о помощи со стороны РФ.
2 апреля Путин провел телефонный разговор с главой сербского государства Александром Вучичем, в ходе которого пообещал оказать стране гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19.
Во всем мире, по данным ВОЗ, вирус обнаружен у более 4,4 миллиона человек, более 302 тысяч скончалось. За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Итого в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции.
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