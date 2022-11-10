Скрытность систем связи ВС РФ повысят благодаря разведке НАТО – СМИ

Фото: depositphotos/Petrovich99

Скрытность российских систем связи улучшат за счет изучения разведывательных возможностей НАТО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это стало возможно благодаря тому, что Североатлантический альянс фактически раскрыл все свои разведывательные возможности в рамках специальной военной операции на Украине.

Источник пояснил, что блок НАТО осуществляет поддержку ВСУ различными радиотехническими комплексами, способными эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения.

Он добавил, что степень скрытности систем связи демонстрирует, насколько противнику сложно засечь работу комплекса, определить его тип и местоположение, а также вскрыть содержание передаваемой информации.

"В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", – сказал он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЛНР взяли в плен группу разведчиков ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Связистов, участвующих в СВО, представили к наградам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!