Как столичное бизнес-сообщество предлагает бороться с кризисом

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Столица подготовила свой региональный антикризисный план. В нем учтено более 80 процентов предложений от московского бизнес-сообщества. Что предложили предприниматели, и как Москва будет развиваться несмотря на турбулентность в экономике.

Разработка антикризисного плана Созданием антикризисного плана в Москве занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города. Созданием антикризисного плана в Москве занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города. Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин. Среди главных целей комиссии - бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок.



Как подчеркнул руководитель московского департамента экономической политики и развития Максим Решетников, план предполагает не выживание, а развитие города. "Москва собирается не только выживать, но и жить, а главное - развиваться. Для этого в первую очередь нужно сохранить ту инерцию динамичного развития, которая уже накоплена городом", - добавил глава департамента.

По словам Решетникова, антикризисный план Москвы можно разделить на четыре крупных блока:

поддержка реального сектора экономики;

социальная поддержка москвичей;

продовольственная безопасность;

контроль над налогами и закупками.

Предложения столичных производителей о финансовой поддержке

На одном из заседаний комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики представители столичных предприятий обратились к правительству города с просьбой выделить субсидии на производство. По словам бизнесменов, финансовая помощь необходима, чтобы сохранить объемы производства, поддержать качество и удержать рост цен.

При обсуждении антикризисного плана столицы речь шла о субсидиях на погашение кредитов и на закупки сырья для НО "Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий", "Московского мельничного комбината №3", ОАО "Царицыно", ООО "Дымовское колбасное производство", ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и ряда других предприятий.

Кроме того, московская конфедерация промышленников и предпринимателей, ООО "ГК ПИК", ОАО "ДСК №1", ГК "Абсолют", ЗАО "Гута Девелопмент", ГК "Пионер" и другие представители бизнеса выступили за сохранение льгот по аренде объектов нежилого фонда, принадлежащего городу. Также они попросили оставить в силе все действующие льготы по арендной плате за земельные участки.

Собственные меры по поддержке столичного бизнеса разрабатывает и Стройкомплекс Москвы. Как ранее пояснил глава комплекса Марат Хуснуллин, в 2015 году власти планируют ускорить принятие градостроительных решений. Кроме того, Стройкомплекс поддержит программу государственного субсидирования ипотеки, которая поможет ипотечным процентам вернуться к уровню прошлого года.

В 2015 году в городе сохранится прошлогодний уровень объема ввода недвижимости. "В 2014 году мы сумели нарастить объемы и ввести около 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Эти цифры мы взяли за ориентир и в 2015 году", - сообщил ранее Марат Хуснуллин.

Социальная поддержка

В 2015 году столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости - даже одежду.

В 2015 году прожиточный минимум в столице составляет 14,5 тысяч рублей.

Как ранее сообщил M24.ru заммэра Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников, получить помощь горожане могут уже сейчас. Обращаться за поддержкой нужно в центры социального обслуживания населения. С собой нужно будет принести трудовую книжку с отметкой об увольнении.

Налоги и закупки

Московское бизнес-сообщество обратилось к властям с просьбой увеличить возможности доступа к государственным и муниципальным закупкам, а также расширить спектр инвестиционных предложений города.

Среди предприятий, выступивших с этой инициативой: ТД "Шатер", PSN group, корпорация "Баркли", издательство детской литературы ООО "ТриМаг", ООО "БеллТракСервис", ООО "Вимбо", ООО "Магазин № 30" и другие.

Как ранее подчеркнул глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, "конкуренция на рынке закупок столицы по-прежнему в приоритете". "Рынок открыт для добросовестных поставщиков и закрыт для любых посреднических структур", – добавил он.

Кроме того, предприниматели предложили разрешить поставщикам проиндексировать цены по ранее заключенным договорам в связи с изменившимися издержками. По мнению представителей компаний, эта мера позволит поставщикам чувствовать себя уверенно, и быть защищенными в случае новых резких скачков курса валют.

Также речь шла об отказе властей от банковских гарантий при реализации госконтрактов. Предприниматели отметили, что в сложившихся условиях банки не готовы выдавать гарантии, что ставит под угрозу возможность поставщиков как участвовать в закупках, так и заключать контракты.

Отметим, ранее Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила столичным властям поощрять бизнес при помощи налоговых льгот и запретить ввод новых налогов в Москве.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По мнению Максима Решетникова, для преодоления кризиса важно импортозамещение и создание новых производств. "У Москвы семь основных приоритетов: фармацевтика, медицина, машиностроение, пищевая промышленность, микроэлектроника, IT и автомобилестроение", добавил глава департамента экономической политики.

Что касается работы инвесторов в столице, то производство для них стало выгоднее, чем было до декабря 2014 года. Издержки на его организацию в столице уменьшились вдвое, пояснил Решетников.

"Тарифы остались фиксированными, и зарплата у нас в рублях осталась прежней, а в пересчете на валюту она теперь вдвое меньше", - добавил он.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве разработан единый инвестиционный стандарт. Он охватывает все основные сферы деятельности органов власти по улучшению инвестиционного климата и привлечению капиталовложения в экономику города.

Инвестиционная стратегия Москвы призвана привлечь частных инвесторов в сферы образования, здравоохранения, транспорта; создать высокооплачиваемые места в производственной сфере за счет создания технопарков и развить государственно-частное партнерство.

Столичные власти планируют предоставлять новым производителям территории на обновленных промзонах. "С этой точки зрения у Москвы имеются большие ресурсы. Зеленоград, Руднево, Южный порт и так далее. Все они будут расширяться. Прокладку к ним дорог, подводку инженерии Москва возьмет на себя. Предусмотрим и дополнительные налоговые льготы в обмен на инвестиции", - пояснил Максим Решетников.

Елена Тимофеева