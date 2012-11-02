Глава профсоюза студентов назвал "бредом" список неэффективных вузов

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Председатель российского профсоюза студентов "Союз молодежи" Алексей Казак вступился за вузы, которые Министерство образования и науки сочло "неэффективными". Официальное заявление опубликовано на сайте организации.

"Разработанный Министерством образования и науки РФ список вузов, являющихся "неэффективными" по сути дела является неадекватным и не отражает реальную картину дел в системе российского образования. Взятые за основу составления рейтинга критерии не могут служить основанием для подобных оценок, поскольку оценивают скорее экономические способности ректоров, а не умение вузов готовить специалистов", - говорится в обращении.

Казак считает, что единственным возможным критерием для определения эффективности вуза является процент выпускников учебного заведения, которые сумели устроиться по специальности.

"Уровень баллов ЕГЭ, которые имеют поступающие абитуриенты, отражает лишь степень престижности вуза, складывающуюся в результате PR компаний", - убежден Казак.

Также лидер студенческого профсоюза отметил, что количество научных работ не может быть объективным критерием оценки эффективности вуза. "Какие могут быть контракты по научной работе, например, у консерватории или вуза, обучающего гуманитарным специальностям", - задается вопросом Казак.

Казак заявил, что невключение Чеченского государственного университета в список эффективных вузов является "настоящим бредом".

"Цель данного рейтинга - подготовить общественное мнение к тому, что "вузы-неудачники" будут сливать с успешными", - заключил глава профсоюза студентов.

Напомним, Министерство образования РФ накануне опубликовало список неэффективных вузов, в котором оказался 21 столичный вуз и 28 филиалов. "Неэффективными" оказались такие известные вузы как РГГУ, ГУУ и МАРХИ.

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