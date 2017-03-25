Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве

Фото: Анна Исакова/Пресс-служба Госдумы/ТАСС

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Украине, похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве, сообщает ТАСС.

Церемония прошла во Владимирском соборе. Туда пришли несколько десятков человек, в том числе вдова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Бывшего депутата Госдумы застрелили 23 марта в центре Киева. Его охраннику удалось ранить напавшего, который позднее скончался в больнице. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело. В России Вороненков сам проходит обвиняемым в крупном расследовании о мошенничестве с недвижимостью в центре Москвы.

24 марта МВД Украины подтвердило личность убийцы Вороненкова. По данным правоохранителей, депутата застрелил Павел Паршов. Ранее СМИ сообщали, что у него при себе были найдены документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии. Уточнялось, что когда-то в нее входил нацбатальон "Донбасс", а также нацбатальон "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело.