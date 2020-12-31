Какие улицы будут недоступны для автомобилистов в Москве в новогодние праздники

В последнюю ночь уходящего года москвичей ждет грандиозный салют, который озарит столичное небо. Однако в связи с фейерверком перекроют несколько улиц в центре, на западе и юго-западе города, а также в Троицке и Зеленограде. Рассказываем о дорожных ограничениях в новогодние праздники.
Праздничные салюты
В ночь на 1 января над Москвой прогремит праздничный салют. В связи с этим на некоторых улицах введут временные ограничения для проезда транспорта. В частности, с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января ограничили движение до двух полос на Большом Москворецком мосту в строну улицы Варварки (на участке от улицы Болотной до улицы Москворецкой). А с 23:30 31 декабря и до окончания салюта на мосту полностью перекроют движение. Кроме того, в это время будут закрыты следующие участки улиц в центре города:
Фото: transport.mos.ru
- Москворецкая улица – от улицы Варварки до Москворецкой набережной;
- площадь Васильевский Спуск – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
- Москворецкая набережная – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;
- Раушская набережная – от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста;
- Кремлевская набережная – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста;
- Софийская набережная – от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста;
- улица Варварка – от Старой Площади до Большого Москворецкого моста;
- улица Ильинка – от Новой площади до Красной площади.
Также из-за салюта ночью 1 января (с 0:40 до 1:10) полностью перекроют движение на улице Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518.
Фото: transport.mos.ru
Кроме того, проезд будет недоступен на улице Кадырова – на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.
Фото: transport.mos.ru
Нельзя будет проехать в это время и по улице Физической (от Калужского шоссе до улицы Солнечной), а также по Центральной улице (от дома 26 до улицы Солнечной).
Фото: transport.mos.ru
Проезд ограничат и на Озерной аллее – от Центрального проезда до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проезду.
Фото: transport.mos.ru
Строительство метро и киносъемки
С 1 января 2021 года перекроют участок объездной дороги вокруг поселка Терехово в СЗАО. До конца следующего года для проезда автомобилистов будет недоступен дорожный участок от дома 81, строения 1, до дома 86. Изменения вызваны строительством объекта метрополитена.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
5 января в центре города будут проходить киносъемки. В связи с этим с 7:00 до 23:30 участок Подсосенского переулка – от Казарменного переулка до улицы Воронцово Поле – будет перекрыт для движения. Для удобства проезда в соседнем Лялином переулке сделают двустороннее движение – на участке от пересечения с Яковоапостольским переулком до дома 21, строения 2, по Лялиному переулку.
Фото: transport.mos.ru
Бесплатная парковка
Все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января. Исключением станут только плоскостные парковочные площадки со шлагбаумом. В последний день новогодних каникул – 10 января – парковки снова будут работать в обычном режиме: бесплатными будут все, кроме тех, на которых действует повышенный тариф – 380 рублей в час.