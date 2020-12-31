Какие улицы будут недоступны для автомобилистов в Москве в новогодние праздники

В последнюю ночь уходящего года москвичей ждет грандиозный салют, который озарит столичное небо. Однако в связи с фейерверком перекроют несколько улиц в центре, на западе и юго-западе города, а также в Троицке и Зеленограде. Рассказываем о дорожных ограничениях в новогодние праздники.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Праздничные салюты

В ночь на 1 января над Москвой прогремит праздничный салют. В связи с этим на некоторых улицах введут временные ограничения для проезда транспорта. В частности, с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января ограничили движение до двух полос на Большом Москворецком мосту в строну улицы Варварки (на участке от улицы Болотной до улицы Москворецкой). А с 23:30 31 декабря и до окончания салюта на мосту полностью перекроют движение. Кроме того, в это время будут закрыты следующие участки улиц в центре города:



Фото: transport.mos.ru

Москворецкая улица – от улицы Варварки до Москворецкой набережной;

площадь Васильевский Спуск – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

Москворецкая набережная – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;

Раушская набережная – от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста;

Кремлевская набережная – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста;

Софийская набережная – от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста;

улица Варварка – от Старой Площади до Большого Москворецкого моста;

улица Ильинка – от Новой площади до Красной площади.

1 января (с 0:40 до 1:10)

Фото: transport.mos.ru

Также из-за салюта ночьюполностью перекроют движение на улице Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518.

Кроме того, проезд будет недоступен на улице Кадырова – на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи.



Фото: transport.mos.ru

Нельзя будет проехать в это время и по улице Физической (от Калужского шоссе до улицы Солнечной), а также по Центральной улице (от дома 26 до улицы Солнечной).



Фото: transport.mos.ru

Проезд ограничат и на Озерной аллее – от Центрального проезда до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проезду.



Фото: transport.mos.ru

Строительство метро и киносъемки

С 1 января 2021 года перекроют участок объездной дороги вокруг поселка Терехово в СЗАО. До конца следующего года для проезда автомобилистов будет недоступен дорожный участок от дома 81, строения 1, до дома 86. Изменения вызваны строительством объекта метрополитена.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

5 января в центре города будут проходить киносъемки. В связи с этим с 7:00 до 23:30 участок Подсосенского переулка – от Казарменного переулка до улицы Воронцово Поле – будет перекрыт для движения. Для удобства проезда в соседнем Лялином переулке сделают двустороннее движение – на участке от пересечения с Яковоапостольским переулком до дома 21, строения 2, по Лялиному переулку.



Фото: transport.mos.ru

Бесплатная парковка

Все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января. Исключением станут только плоскостные парковочные площадки со шлагбаумом. В последний день новогодних каникул – 10 января – парковки снова будут работать в обычном режиме: бесплатными будут все, кроме тех, на которых действует повышенный тариф – 380 рублей в час.