Юрист рассказала, могут ли россиян наказывать за использование YouTube в случае запрета

В РФ скоро заблокируют YouTube, а россияне, которые, несмотря на запрет, продолжат пользоваться видеохостингом, будут наказаны. Об этом заявил руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин. Предприниматель также назвал платформу "чумой нашего времени". Разбираемся, могут ли в России запретить YouTube.



Закрыть и привлечь к ответственности

Основатель и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще в октябре 2022 года обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность YouTube. Свою инициативу он пояснил тем, что с начала специальной военной операции на Украине на площадке развернулась информационная война против РФ. В частности, распространяются русофобский контент и фейки.

В связи с этим необходимо ограничить доступ к YouTube и признать деятельность его акционера – Google – нежелательной в стране, отметил тогда в обращении бизнесмен. Во вторник, 18 января, Пригожин сообщил, что видеохостинг скоро заблокируют. Заявление опубликовано в телеграм-канале пресс-службы руководителя ЧВК "Вагнер".





Евгений Пригожин основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуется YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен.

Предприниматель также назвал видеохостинг "информационной чумой нашего времени" и обозначил причины, почему платформа все еще работает в России. Одна из них связана с мнением, что, помимо YouTube, якобы больше некуда выкладывать видео и негде хранить контент, уточнил Пригожин. Он отметил, что считает нелепыми такие рассуждения.

"Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", которыми пользуются огромное количество людей. Есть Rutube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка "Ковчег", – указал бизнесмен.

В свою очередь, в Минцифры РФ заявили, что позиция ведомства относительно YouTube не поменялась. Как и раньше, министерство выступает против блокировки видеохостинга, подчеркнул его глава Максут Шадаев.



Усилить отечественные платформы

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал РИА Новости возможность блокировки YouTube в РФ. По его словам, в нижней палате парламента не обсуждался вопрос о запрете площадки.





Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информполитике Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию. Наши пользователи не должны попадать в зависимость от решений мировых технологических гигантов, которые ведут себя зачастую непоследовательно.

Вместе с тем эксперт в области кибербезопасности Александр Власов заявил, что технически у РФ есть возможности для блокировки YouTube. Но, по мнению специалиста, власти адекватно оценивают ситуацию, поэтому видеохостинг до сих пор работает.

"YouTube – кладезь всякой полезной информации, музыкальных и литературных произведений. Очень много компаний выкладывают туда видеоролики о том, как пользоваться их оборудованием. Поэтому наши власти очень трезво оценивают ситуацию", – считает Власов.





Александр Власов эксперт в области кибербезопасности Пока эта информация не переедет на Rutube, закрывать YouTube не рационально. Надо обезжиривать зарубежный видеохостинг и создать команду, которая с YouTube будет все (нужные видео. – Прим. ред.) перетаскивать.

Также важно договориться с владельцами контента, чтобы дальше они размещали информацию только на Rutube, подчеркнул Власов. По мнению эксперта, как только эта задача будет решена, можно блокировать иностранный видеохостинг без сожалений.

В свою очередь, юрист Мария Ярмуш в интервью с Москвой 24 предположила, что даже если в РФ запретят YouTube, то россиян не станут привлекать к ответственности за просмотр роликов. Эксперт привела в пример ситуацию с компанией Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ) и ее соцсетями. Ярмуш напомнила, что сегодня россиян не наказывают за их использование.

"По аналогии с тем, что уже имеется, есть высокая доля вероятности полагать, что за пользование YouTube россияне также не будут привлекаться к ответственности", – сказала она.





Мария Ярмуш юрист Но за размещение контента, который будет содержать незаконную информацию, такие пользователи ответят по всей строгости закона.

В частности, речь идет про контент, который содержит дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к насилию против россиян, уточнила юрист. Таким образом, юзеры будут отвечать не за то, что пользуются платформой, а за другие действия, заключила Ярмуш.



Соболева Илона, Медведева Светлана