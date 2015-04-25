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25 апреля 2015, 21:22

На журфаке МГУ опровергли информацию о сокращении часов по некоторым предметам

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Здание журфака МГУ. Фото: ТАСС

Руководство журфака МГУ имени Ломоносова опровергло информацию о том, что на факультете сокращают часы по общеобразовательным предметам в сторону профильных. Об этом ТАСС заявила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

"С 2011 года, когда МГУ в числе последних перешел на двухуровневую систему, я имею в виду программы бакалавриата и специалитета, мы не меняли наш учебный план. Поэтому говорить о каком-то изменении баланса между общеобразовательными дисциплинами и профильными сейчас нельзя. Все остается так, как было", – пояснила Вартанова.

"Москва гид": Журфак МГУ

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что руководство факультета якобы может минимизировать изучение большинства дисциплин, за исключением ОБЖ и физвоспитания, в пользу рекламы, электронных масс-медиа, экономики журналистики и других.

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"Что же касается сокращения числа коллоквиумов по курсу зарубежной литературы, то их вместо трех действительно в этом семестре стало два. Однако эти коллоквиумы по учебному плану являются не обязательными, а дополнительными занятиями для студентов, и никак не повлияли на объем часов в целом", – уточнила декан факультета журналистики МГУ.

Она также отметила, что сокращение коллоквиумов произошло из-за нехватки аудиторий.

"В этом году у нас очень большой выпуск – свыше 800 человек на журфаке, это первый выпуск бакалавров и последний специалитета. Из-за активной подготовки к экзаменам и сдаче дипломов у нас не хватает аудиторий для дополнительных занятий", – подытожила Вартанова.

Сюжет: Образование в Москве

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