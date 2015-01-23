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Общество

23 января 2015, 00:01

На территории МГУ им. Ломоносова появится современный футбольный стадион

студенты Воробьевы горы футбол образование проекты стадион Виктор Садовничий высшее образование МГУ им.Ломоносова

Фото: M24/Евгения Смолянская

На территории МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах появится современный футбольный стадион. Об этом M24.ru сообщил ректор Московского университета Виктор Садовничий. Для этого существующее поле на улице Лебедева оборудуют качественным покрытием и установят новые трибуны.

"Мы восстановим стадион, который расположен на территории университета, сделаем его современным. Хотим сделать там хороший газон, возможно, даже искусственное покрытие, оборудовать трибуны. У нас уже есть бейсбольный стадион, будет также и современный футбольный", - сказал Садовничий.

Напомним, что воспользоваться спортивными объектами на свежем воздухе могут не только студенты и преподаватели МГУ, но и все желающие москвичи. Стадион, который планирует благоустроить университет, находится на улице Лебедева.

Отметим, что два года назад в МГУ также прошла реконструкция трех футбольных полей на улице Академика Хохлова. На двух можно играть в кроссовках и шиповках, одно предназначено для игры в бутсах. Кроме того, недалеко от главного здания МГУ расположены волейбольная и баскетбольная площадка с покрытием из напыленной резины. Также на территории университета есть теннисные корты и стенка.

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Отметим, что в 2014 году были также благоустроены Воробьевы горы. В конце декабря там открылась после реконструкции смотровая площадка. Балюстраду на ней подсветили, а дорожное покрытие отремонтировали. На площадке установили интерактивную карту Москвы в гранитном мощении с мерцающей подсветкой. В будущем на Воробьевых горах планируется поставить памятник князю Владимиру, крестившему Русь.

В 2013 году природный заказник "Воробьевы горы", Воробьевскую и Андреевскую набережную передали в ведение ЦПКиО имени Горького. Там планируется благоустроить лестницы, тропиночную сеть, сделать качественное освещение, оборудовать зону отдыха возле Андреевских прудов. В заказнике расположат центры велопроката и проложат экомаршрут. На территории "зеленой зоны" планируется оставить лишь две точки общественного питания.

К слову, в этом году, 25 января, главному вузу России исполняется 260 лет. Для праздника уже сварили 600 литров медовухи. Лучшим студентам и молодым ученым МГУ вручат премии.

София Сарджвеладзе

Сюжеты: Как живет столица МГУ исполнилось 260 лет , Новости Города Доверия

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