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Город

07 августа 2014, 15:27

Павшинская пойма признана самой некрасивой стройкой Подмосковья

строительство Подмосковье проекты Красногорск Павшинская пойма премии архитектурные проекты мо

Вид на район Павшинская пойма. Фото: ИТАР-ТАСС

Самой некрасивой стройкой Московской области признана Павшинская пойма в Красногорске, сообщил в четверг на церемонии вручения губернаторской архитектурной премии зампред правительства региона Герман Елянюшкин.

"Сегодня мы вручаем торт главному архитектору муниципального района, которого просим передать этот приз застройщикам поймы. Будем надеяться, что в будущем таких строек нам удастся избежать", - сказал Елянюшкин. Его слова приводит Агентство "Москва".

Он добавил, что в следующем году приз уже будет не в таком "сладком" виде, а более жестким.

В течение месяца жители Подмосковья голосовали за самое некрасивое здание, построенное в области не ранее 2010 года. Участниками состязания стали как индивидуальные жилые дома, так и социальные и государственные учреждения, бизнес-центры и торговые центры.

7 августа в МВЦ "Крокус Экспо" состоялось вручение архитектурной премии губернатора Московской области. Мероприятие прошло в рамках XVI Международной отраслевой выставки "Строительная неделя Московской области".

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Ключевая задача премии - выявить яркие проекты и стимулировать строителей к созданию гармоничной архитектурной среды.

Так, в номинации "Архитектура" победителями стали: компания Urban Group за реализацию проекта ЖК "Город набережных" в Химках; компания Mebe Development за строительство бизнес-центра международного Mebe One Khimki Plaza.

В номинации "Главный архитектор муниципального образования" премию вручили главе управления архитектуры и градостроительства Коломны Тамаре Шленской. На конкурсе она представила идеи сохранения исторического облика Коломны и развития новых турмаршрутов.

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