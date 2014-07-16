СК проверяет обстоятельства гибели девятилетнего ребенка в Подмосковье

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Подмосковный Следственный комитет проводит проверку по факту гибели девятилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик утонул, купаясь в озере, сообщает пресс-служба комитета.

Инцидент произошел 15 июля около 11.00. Дети вместе с матерью и знакомым семьи купались в Борисоглебском озере. Искупавшись, взрослые вышли на берег, а дети продолжили плавать недалеко от берега.

Через некоторое время женщина обратила внимание, что ее сына нет в воде. Мужчина нырнул в воду и через некоторое время достал тело мальчика, который не подавал признаков жизни.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего ребенка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.