Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12 февраля, 10:35

Столичная скорая помощь получит два новых вертолета в этом году

скорая помощь вертолеты медицина Николай Плавунов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В 2015 году парк санитарной авиации московской скорой помощи пополнят еще два вертолета. Благодаря им улучшится качество помощи жителям Новой Москвы, сообщил ТАСС главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"Сейчас в распоряжении скорой помощи Москвы имеется один вертолет, который в основном вылетает на сложные ДТП. В этом году ожидается поставка еще двух медицинских вертолетов для города, поэтому наши возможности значительно увеличатся", - подчеркнул Плавунов.

Он также добавил, что в Новой Москве уже работают 10 медицинских постов, которые привязаны к амбулаториям. В их числе - пост в отдаленном поселении Рогово на границе с Калужской областью, который действует с 1 февраля 2015 года.

Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

Отметим, что собственной вертолетной площадкой вскоре обзаведется московская клиническая больница номер 83, расположенная на Ореховом бульваре.

Ссылки по теме

Новшество сделает возможным осуществление экстренной транспортировки пациентов в медицинское учреждение. Предоставление земельного участка для размещения вертолетной площадки уже согласовано градостроительно-земельной комиссией Москвы.

Ранее с просьбой предоставить площадку к Сергею Собянину обратилось Федеральное медико-биологическое агентство России. Новый объект планируется разместить в непосредственной близости к отделениям экстренной помощи больницы. Планируется, что вертолеты будут располагаться с северо-восточной стороны от них.

Ежегодно с помощью медицинской авиации в лечебные учреждения Москвы доставляют более 500 пострадавших, примерно 300 человек получают экстренную медицинскую помощь прямо на месте.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать