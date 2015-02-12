Столичная скорая помощь получит два новых вертолета в этом году

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В 2015 году парк санитарной авиации московской скорой помощи пополнят еще два вертолета. Благодаря им улучшится качество помощи жителям Новой Москвы, сообщил ТАСС главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"Сейчас в распоряжении скорой помощи Москвы имеется один вертолет, который в основном вылетает на сложные ДТП. В этом году ожидается поставка еще двух медицинских вертолетов для города, поэтому наши возможности значительно увеличатся", - подчеркнул Плавунов.

Он также добавил, что в Новой Москве уже работают 10 медицинских постов, которые привязаны к амбулаториям. В их числе - пост в отдаленном поселении Рогово на границе с Калужской областью, который действует с 1 февраля 2015 года.

Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

Отметим, что собственной вертолетной площадкой вскоре обзаведется московская клиническая больница номер 83, расположенная на Ореховом бульваре.

Новшество сделает возможным осуществление экстренной транспортировки пациентов в медицинское учреждение. Предоставление земельного участка для размещения вертолетной площадки уже согласовано градостроительно-земельной комиссией Москвы.

Ранее с просьбой предоставить площадку к Сергею Собянину обратилось Федеральное медико-биологическое агентство России. Новый объект планируется разместить в непосредственной близости к отделениям экстренной помощи больницы. Планируется, что вертолеты будут располагаться с северо-восточной стороны от них.

Ежегодно с помощью медицинской авиации в лечебные учреждения Москвы доставляют более 500 пострадавших, примерно 300 человек получают экстренную медицинскую помощь прямо на месте.