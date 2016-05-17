Мосгорнаследие предложило ГД повысить верхнюю границу штрафов КоАП

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Московские власти обратились в Госдуму с просьбой повысить верхнюю границу штрафов в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает Агентство "Москва".

Штрафы предлагается ввести для наиболее серьезных административных нарушений, в частности, связанных с повреждением объектов культурного наследия. Как отметил первый замруководителя департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян, сейчас максимальный штраф для любых правонарушений снижен до 100 тысяч рублей, однако, в Мосгорнаследии считают, что эту планку в некоторых случаях стоит приподнять, например, если дело касается вандализма.

"Если совершат правонарушение в сфере культурного наследия, то оно необратимо, если памятник повредят либо разрушат, то эти процессы необратимы. Такие вещи нельзя допускать: если мы уменьшаем ответственность, то даем "зеленый свет" вандалам", – пояснил Мирзоян.

По словам депутата, нужно руководствоваться дифференцированным подходом – повысить верхнюю границу штрафов предложено для наиболее серьезных административных нарушений, виды и максимальный размер взысканий для которых должны будут согласовать с Госдумой.

Напомним, проект новой редакции административного кодекса внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Согласно документации, штрафы за грубые административные правонарушения могут устанавливаться следующим образом: