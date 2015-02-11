Депутаты МГД готовы рассмотреть возможность обязательного страхования капремонта

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Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть возможность обязательного страхования капитального ремонта, сообщил Агентству "Москва" глава комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"Пока нам такое предложение не поступало, во всяком случае мне в комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике. Если поступит, то обязательно рассмотрим", - сказал Орлов.

Он пояснил, что перед принятием подобного решения необходимо определить, не приведет ли это к увеличению взносов за капремонт. "Любое обязательное страхование - это расходы, надо понять, чьи это расходы, здесь этот вопрос еще надо прорабатывать", - добавил он.

Напомним, 25 декабря правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов.

Москвичи начнут платить взносы на капремонт в июле 2015 года

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

За качеством и сроками ремонта будут следить несколько ведомств: попечительский совет с участием представителей общественности, Финмониторинг, прокуратура и Счетная палата. Контролировать работу подрядчиков в столице будут сами жильцы, а также муниципальные депутаты.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Вариантов два: самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете или доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы.

Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли: