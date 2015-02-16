Фонд капитального ремонта Москвы заработает в марте

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Фонд капитального ремонта жилых домов столицы заработает уже в марте. До конца этой недели пройдет конкурс на замещение должности генерального директора, сообщил корреспонденту M24.ru глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Фонд будет учрежден в форме НКО, его единственный учредитель – правительство Москвы. Главная задача Фонда – обеспечение проведения капитального ремонта жилых домов. Жильцы должны сами определиться со способом формирования фонда капитального ремонта своего дома. Вариантов два: самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете или доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.





"Уже внесено 11 кандидатур, первый этап прошли семеро кандидатов. Это будет некоммерческая организация, учрежденная правительством Москвы. Также создан управляющий совет фонда, который возглавил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков", – отметил Орлов.

Попечительский совет фонда возглавил Орлов. Кроме того, туда вошли депутаты, члены общественной, торгово-промышленной палаты, члены общественных организаций и ученые.

Ранее Степан Орлов сообщил, что депутаты Мосгордумы могут рассмотреть возможность обязательного страхования капитального ремонта.

Москвичи начнут платить взносы на капремонт в июле 2015 года

"Пока нам такое предложение не поступало, во всяком случае мне в комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике. Если поступит, то обязательно рассмотрим", – сказал Орлов.

Он пояснил, что перед принятием подобного решения необходимо определить, не приведет ли это к увеличению взносов за капремонт. "Любое обязательное страхование – это расходы, надо понять, чьи это расходы, здесь этот вопрос еще надо прорабатывать", – добавил он.

Напомним, 25 декабря правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли: