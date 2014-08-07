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Гаджеты

07 августа 2014, 11:03

Gmail позволит быстро отписываться от ненужных рассылок

письма Почта Google электронная почта Gmail

Фото: блог Gmail

У пользователей Gmail появится возможность быстро отписываться от ненужных рассылок, сообщается в блоге почтового сервиса компании Google.

Теперь ссылку "Отписаться", которую компания, соцсеть или форум включает в свое письмо, больше не придется искать по всему тексту: Gmail выведет кнопку на самый верх письма. Кликнув ссылку, которая расположится возле электронного адреса отправителя, пользователь перестанет получать от него письма.

Фото: блог Gmail

"Опция удобна всем. У отправителей будет меньше шансов на то, что их письма попадут в спам, а получателям не придется искать ссылку "отписаться" по всему письму", - отмечают в Gmail.

Ранее для того, чтобы отписаться от ненужной рассылки, нужно было найти соответствующую ссылку в письме отправителя. Также пользователь мог пометить письмо как спам.

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