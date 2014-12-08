Эвакуаторы будут приезжать к машинам с закрытыми номерами в течение часа

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С января 2015 года все водители "парконов" начнут вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами. Сейчас проводится эксперимент, в котором участвует 20% водителей. Предполагается, что в некоторые районы, где наблюдается много нарушений, погрузчики будут приезжать максимум через час-полтора, рассказал M24.ru источник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По его словам, водитель "паркона", проезжая мимо машины с заклеенными номерами, позвонит диспетчеру, а тот отправит на место инспектора для выписки штрафа. А если таких машин будет много - около десятка - приедет сразу эвакуатор.

"Мы начали эксперимент, рассчитываем, что до декабря он даст позитивные результаты. В январе весь парк автомобилей-"парконов" будет работать по такой системе, поскольку только водитель сможет увидеть заклеенный номер, комплексы фотовидеофиксации его не распознают. По оптимистичным прогнозам, в некоторых районах систему наладят таким образом, что после звонка диспетчеру инспектор сможет прибыть на место в течение 20 минут, а эвакуатор - в течение часа-полутора, - пояснил источник M24.ru. - К примеру, недавно на одной улице из 24 машин у 13 были закрыты номера".

Напомним, московские власти создали единый диспетчерский центр, в рамках которого на видеоэкранах в режиме онлайн отражаются маршруты передвижения эвакуаторов и пеших инспекторов.

О том, что ЦОДД запускает пилотный проект, по которому водители "парконов" могут вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами, рассказывал в интервью О том, что ЦОДД запускает пилотный проект, по которому водители "парконов" могут вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами, рассказывал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель центра Вадим Юрьев. Ранее M24.ru сообщало , что в Госдуму планируется внести законопроект о введении штрафа в 3 тысячи рублей за стоянку с закрытыми номерами и открытыми багажниками. Напомним, что сейчас авто с закрытыми номерами эвакуируют по решению антитеррористической комиссии Москвы.





По мнению экспертов, закон позволяет водителям "парконов", как и любому гражданину, сообщать властям о заклеенных номерах. "Они просто сообщают о нарушении закона, если автомобилист припарковался в неположенном месте. В этом случае на место должен приехать инспектор МАДИ или ГИБДД и оформить постановление о штрафе или привлечь эвакуатор", - отметил председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров.

Напомним, что скоро все москвичи смогут пожаловаться на автомобилистов-нарушителей через мобильное приложение "Помощник Москвы".

В свою очередь, эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков считает, что властям не стоит усердствовать в скорости подачи эвакуатора. "Если они будут спешить, то создадут еще больше проблем на дорогах", - отметил Свириденков.

Сейчас по Москве курсирует 310 "парконов". А недавно 110 мобильных комплексов фотовидеофиксации установили на автобусах-полуэкспрессах, курсирующих по выделенным полосам. Кроме того, в распоряжении города имеется 320 эвакуаторов.

Марина Курганская