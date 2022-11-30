Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря 2022 года

В декабре в России вступают в силу сразу несколько важных нововведений. В частности, они касаются тарифов ЖКХ, спорта, налогов и обустройства жилья. Расскажем, какие изменения ждут россиян в последнем месяце 2022 года.

Оплата ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С 1 декабря проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. На какую именно сумму, решают власти регионов, однако предельная индексация не может быть больше 9%. В среднем сумма платежки для семьи из трех человек станет выше на 324 рубля, отметили в Минэкономразвития. Изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов.

Медицинское обслуживание

С 1 декабря в больнице или поликлинике россиянам больше не понадобится бумажный полис ОМС. Теперь этот документ станет цифровым в виде штрихкода, который можно будет сохранить, например, в смартфоне. Возможность получить полис в бумажном виде тоже остается.

Соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 декабря все госорганы, их подведомственные организации и власти регионов обязаны вести страницы в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" на выбор или в обеих сразу. Ведомства и чиновники занимались этим и раньше, однако это было их личной инициативой.

Закон принят, чтобы пользователи могли получить проверенную информацию о работе учреждения. Кроме того, власти через соцсети смогут отвечать на вопросы россиян.

Карта болельщика

С первого дня декабря карта болельщика (Fan ID) понадобится для покупки билетов на любой матч чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Раньше она требовалась только на стадионах в пяти городах – Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Оформить ее уже можно на сайте госуслуг, однако сейчас в турнире наступил зимний перерыв: матчи возобновятся только весной 2023 года. Карта болельщика придумана, чтобы повысить уровень безопасности на трибунах. Если зритель нарушал правила посещения игр, его Fan ID просто не сработает.

Портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С декабря россиянам станет доступно больше госуслуг в электронном варианте. Теперь через портал можно получить ряд пособий на детей, оформить техосмотр самоходных машин, зарегистрировать права на недвижимость. Кроме того, в электронный формат перевели прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра и получение лицензий и разрешений.

Кроме того, с 1 декабря через портал госуслуг россияне смогут встать на учет в налоговом органе (для этого у пользователей потребуют электронную подпись).

Деятельность иноагентов

Также с 1 декабря все нормы, которые касаются работы иностранных агентов, объединяются в один закон. Теперь вместо четырех реестров с их данными начнет работу один общий. Прописан и порядок включения и исключения из него.

Кроме того, в силу вступают ряд ограничений для иноагентов. В частности, им запретят преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать деньги от государства на творческие проекты и вкладывать средства в стратегические предприятия. Кроме того, у иноагентов отнимут право на упрощенную систему налогообложения. Также им будет запрещено организовывать митинги и другие публичные мероприятия и вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Еще по новому закону иноагентов обяжут сообщать об этом статусе своих сотрудников и маркировать материалы, которые они издают.

Многоквартирные дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 декабря вступит в силу приказ МЧС, согласно которому в многоквартирных новостройках разрешается устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины. При этом оборудовать там бани и сауны нельзя.

Кроме того, МЧС изменило требование к открытию в жилых домах мебельных магазинов. Теперь там разрешили открывать выставочные залы, дизайн-студии и офисы оформления заказов. В то же время запрет на размещение там складов мебели остается в силе.

Образование

С 2 декабря дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут ходить в один детский сад или школу. До принятия закона подобное право было исключительно для родных братьев и сестер.

Кроме того, с 2 декабря учреждения среднего профессионального образования смогут создавать учебно-производственные комплексы. Там можно будет пройти практику и даже получить первое место работы.

Ведение бизнеса

Если нарушения малых и средних предприятий при получении господдержки незначительные, то снова рассчитывать на помощь от государства они смогут уже через год. Ранее этот срок составлял три года. Новая норма вступает в силу 26 декабря.

Под незначительными нарушениями, в частности, имеются в виду технические ошибки в отчетности. В то же время если есть факт нецелевого использования бюджетных денег или намеренное искажение данных, срок в три года остается в силе.