Стоит ли на прогулке с ребенком негативно реагировать на чужие замечания

Наверное, все родители хоть раз получали в общественных местах нагоняй от посторонних людей, которым казалось, что мамы из нас так себе. "Вашему малышу холодно". "Ребенок хочет пить, а вы этого не понимаете". "Подтяните ему штанишки". Стоит ли придавать значение чужим замечаниям? Уместны ли в таких случаях обиды? А может, нужно с благодарностью принимать неожиданные уроки? Об этом размышляет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Иногда замечания посторонних людей вполне справедливы, но реагируем мы на них чаще всего весьма болезненно. Матери первенцев особенно негативно воспринимают подсказки со стороны. Молодые женщины и без того чувствуют себя неуверенно, поскольку еще не набрались опыта и не привыкли к новой роли. Дома они наверняка уже сталкивались с бесконечными нравоучениями родственников. Поэтому незваный советчик рискует получить в ответ порцию негатива, даже если общается вполне доброжелательно.

Прежде всего родительниц раздражает менторский тон большинства высказываний. Вроде бы повод для реплики обоснованный. Например, шапочка сползла на глаза, а мама, везущая малыша в коляске в позиции "от себя", не видит этого. Или пока мать расплачивается на кассе, карапуз с упоением грызет бампер-ограничитель. В любом случае кто-то обратит на это внимание и обязательно выскажется. Одни – доброжелательно и мягко, другие – резко и с вызовом, мол, "а мать-то вы никудышная". Когда реплика бьет по больному месту, начинается словесная баталия.

Потенциальным советчикам всегда стоит быть готовыми к тому, что не все с благодарностью принимают замечания. Обычно первая реакция на чужое мнение – неприятие. Посторонний вторгается в пространство, где находятся двое – мама и малыш. Даже если высказывание справедливое, реакция на него может быть неоднозначной. Поэтому не следует публично отчитывать молодую мать: перед вами пусть еще пока не опытный родитель, но все-таки взрослый человек.



Если речь не идет об опасности, то свой драгоценный опыт можно передать ровным, спокойным тоном, без обвинений и нравоучений.



Между тем и мамам стоит помнить, что не всегда следует воспринимать в штыки чужую подсказку. К советам посторонних нужно отнестись с пониманием, пусть вы их и не спрашивали. Обычно люди действуют из добрых побуждений, поскольку чаще всего дети вызывают умиление, а молодые мамы – желание им чем-то помочь. Так что не стоит думать, что вас намеренно хотят в чем-то уязвить и продемонстрировать свое превосходство.



Чаще всего такие подсказки – проявление заботы со стороны тех, кто сам прошел непростую науку материнства и открыто протягивает вам руку помощи. Просто поблагодарите человека, если его совет пришелся к месту. В противном случае вежливо, но твердо дайте понять, что подсказка не имеет смысла, и не ввязывайтесь в дальнейшую беседу. Видимо, для тех, кто делает бессмысленное замечание, совершенно неважно, что именно они хотят до вас донести. Им в конкретный момент требуется эмоциональная разрядка, а вы просто попались на пути и поддались на провокацию.



Всегда найдется тот, кому лучше, чем вам, известно, как одеть вашего ребенка, чтобы он не замерз или не вспотел, когда увести его с детской площадки и что дать ему в музыкальную школу в качестве перекуса.



Однажды пожилая дама посоветовала мне усадить трехмесячного сынишку в коляске, чтобы успокоить его, когда он расплакался. Я резонно заметила, что ребенок в таком возрасте еще не сидит. Женщина заявила, что она лучше знает, когда малыши могут сидеть, потому что вырастила двоих детей. Помню, я пыталась ей что-то доказать, но только зря потеряла время и потратила нервы. В такой ситуации лучшей реакцией для меня было бы промолчать или просто рассмеяться в ответ на ее слова.

Все-таки, отмахиваясь от нелепых замечаний, надо стараться не обидеть людей, которые действительно способны помочь и не только словом. Именно они окликнут вас, если карапуз оставит любимую игрушку на сиденье в метро, а не будут сидеть с равнодушным видом, будто их это не касается. Эти люди, как добрые волшебники, поднимают с земли и оставляют на видном месте потерянные малышами рукавички, зная, что мамы за ними обязательно вернутся. Они чудесным образом переключают на себя внимание детей, когда те заходятся в плаче. В конце концов, если вы не отмахнетесь от таких советчиков, то получите по ситуации множество замечательных лайфхаков, о которых не знают даже продвинутые бабушки. Только не забудьте сказать "спасибо".

