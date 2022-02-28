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Стоит ли на прогулке с ребенком негативно реагировать на чужие замечания

"Поправьте ему шарфик": почему родителей выводят из себя чужие замечания
обществодети

Наверное, все родители хоть раз получали в общественных местах нагоняй от посторонних людей, которым казалось, что мамы из нас так себе. "Вашему малышу холодно". "Ребенок хочет пить, а вы этого не понимаете". "Подтяните ему штанишки". Стоит ли придавать значение чужим замечаниям? Уместны ли в таких случаях обиды? А может, нужно с благодарностью принимать неожиданные уроки? Об этом размышляет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/2s

Иногда замечания посторонних людей вполне справедливы, но реагируем мы на них чаще всего весьма болезненно. Матери первенцев особенно негативно воспринимают подсказки со стороны. Молодые женщины и без того чувствуют себя неуверенно, поскольку еще не набрались опыта и не привыкли к новой роли. Дома они наверняка уже сталкивались с бесконечными нравоучениями родственников. Поэтому незваный советчик рискует получить в ответ порцию негатива, даже если общается вполне доброжелательно.

Прежде всего родительниц раздражает менторский тон большинства высказываний. Вроде бы повод для реплики обоснованный. Например, шапочка сползла на глаза, а мама, везущая малыша в коляске в позиции "от себя", не видит этого. Или пока мать расплачивается на кассе, карапуз с упоением грызет бампер-ограничитель. В любом случае кто-то обратит на это внимание и обязательно выскажется. Одни – доброжелательно и мягко, другие – резко и с вызовом, мол, "а мать-то вы никудышная". Когда реплика бьет по больному месту, начинается словесная баталия.

Потенциальным советчикам всегда стоит быть готовыми к тому, что не все с благодарностью принимают замечания. Обычно первая реакция на чужое мнение – неприятие. Посторонний вторгается в пространство, где находятся двое – мама и малыш. Даже если высказывание справедливое, реакция на него может быть неоднозначной. Поэтому не следует публично отчитывать молодую мать: перед вами пусть еще пока не опытный родитель, но все-таки взрослый человек.

Если речь не идет об опасности, то свой драгоценный опыт можно передать ровным, спокойным тоном, без обвинений и нравоучений.

Между тем и мамам стоит помнить, что не всегда следует воспринимать в штыки чужую подсказку. К советам посторонних нужно отнестись с пониманием, пусть вы их и не спрашивали. Обычно люди действуют из добрых побуждений, поскольку чаще всего дети вызывают умиление, а молодые мамы – желание им чем-то помочь. Так что не стоит думать, что вас намеренно хотят в чем-то уязвить и продемонстрировать свое превосходство.

Фото: depositphotos/alexkich

Чаще всего такие подсказки – проявление заботы со стороны тех, кто сам прошел непростую науку материнства и открыто протягивает вам руку помощи. Просто поблагодарите человека, если его совет пришелся к месту. В противном случае вежливо, но твердо дайте понять, что подсказка не имеет смысла, и не ввязывайтесь в дальнейшую беседу. Видимо, для тех, кто делает бессмысленное замечание, совершенно неважно, что именно они хотят до вас донести. Им в конкретный момент требуется эмоциональная разрядка, а вы просто попались на пути и поддались на провокацию.

Всегда найдется тот, кому лучше, чем вам, известно, как одеть вашего ребенка, чтобы он не замерз или не вспотел, когда увести его с детской площадки и что дать ему в музыкальную школу в качестве перекуса.

Однажды пожилая дама посоветовала мне усадить трехмесячного сынишку в коляске, чтобы успокоить его, когда он расплакался. Я резонно заметила, что ребенок в таком возрасте еще не сидит. Женщина заявила, что она лучше знает, когда малыши могут сидеть, потому что вырастила двоих детей. Помню, я пыталась ей что-то доказать, но только зря потеряла время и потратила нервы. В такой ситуации лучшей реакцией для меня было бы промолчать или просто рассмеяться в ответ на ее слова.

Все-таки, отмахиваясь от нелепых замечаний, надо стараться не обидеть людей, которые действительно способны помочь и не только словом. Именно они окликнут вас, если карапуз оставит любимую игрушку на сиденье в метро, а не будут сидеть с равнодушным видом, будто их это не касается. Эти люди, как добрые волшебники, поднимают с земли и оставляют на видном месте потерянные малышами рукавички, зная, что мамы за ними обязательно вернутся. Они чудесным образом переключают на себя внимание детей, когда те заходятся в плаче. В конце концов, если вы не отмахнетесь от таких советчиков, то получите по ситуации множество замечательных лайфхаков, о которых не знают даже продвинутые бабушки. Только не забудьте сказать "спасибо".

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Бородина Евгения

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